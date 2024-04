Esce “Ghostbusters – Minaccia glaciale”: Dove eravamo rimasti e cosa sapere sul nuovo film

Agrigento, Italia – Questa sera, giovedì 11 aprile, diversi film vedranno la luce nei cinema di Agrigento, tra cui “TITO E VINNIE, HOMEN L’ORIGINE DEL PRESAGIO, ZAMORA e ENNIO DORIS“. Tuttavia, uno dei più attesi è sicuramente “Ghostbusters – Minaccia glaciale“, il quinto capitolo della celebre saga.

Gli acchiappafantasmi più famosi del mondo tornano in azione a tre anni di distanza dall’ultimo episodio e a quarant’anni dal primo. Giovedì 11 aprile, infatti, arriva nei cinema italiani il quinto capitolo della celebre saga. Questa volta i vecchi e nuovi protagonisti devono unire le forze a New York per salvare il pianeta da una seconda era glaciale.

Ma cos’era successo nelle pellicole precedenti? A tre anni di distanza dall’ultimo capitolo e a quarant’anni dal primo, gli acchiappafantasmi più famosi del mondo sono pronti a tornare in azione. Giovedì 11 aprile esce nei cinema italiani Ghostbusters – Minaccia glaciale, quinto film della celebre saga (che comprende anche serie tv e videogiochi). Questa volta i vecchi e nuovi protagonisti devono unire le forze a New York per salvare il pianeta da una seconda era glaciale. Ma prima di scoprirne di più, vediamo cos’era successo nelle pellicole precedenti.

Ed ecco tutta la programmazione dei film in visione presso le sale cinematografiche di Agrigento della LupoGroup:

CINEMA MULTISALA CIAK 🎬:

TITO E VINNI – 16:30

ZAMORA – 18:00/20:30

HOMEN L’ORIGINE DEL PRESAGIO – 22:30

CINEMA CONCORDIA 🏛️:

GHOSTBUSTERS MINACCIA GLACIALE 😱 – 18:00/20:15/22:30

ENNIO DORIS (EVENTO) SOLO 15/16/17 – 18:00/20:15/22:30

Per maggiori dettagli www.cinemaagrigento.it