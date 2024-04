Un giovane ivoriano, con un’età compresa tra i 18 e i 20 anni, è deceduto ieri sera al poliambulatorio di Lampedusa a causa di ipotermia e arresto cardiaco, secondo quanto dichiarato dal medico Francesco D’Arca, responsabile della struttura sanitaria di via Grecale. L’ingestione di acqua ha contribuito al suo deterioramento. Tuttavia, i sei giovani ivoriani ricoverati insieme a lui stanno migliorando e non sarà necessario trasferirli negli ospedali di Palermo o Agrigento; saranno presto dimessi. Tutti i superstiti, inclusi i sei ancora ricoverati, saranno successivamente trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola. I sei ivoriani ancora in cura sono visibilmente sotto shock e, secondo quanto riportato dai medici, hanno ripetuto solo che “la barca è colata a picco”, senza fornire ulteriori dettagli su eventuali familiari o amici a bordo. Fonte: ANSA. – FOTO ARCHIVIO