Continua a perseguitare i genitori e la sorella chiedendo loro denaro per comprare la droga. Un trentenne di Canicattì è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di atti persecutori e violazione degli obblighi imposti dalla Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza a cui è sottoposto.

Il giovane era già indagato per maltrattamenti in famiglia. Nei giorni scorsi è tornato alla carica nei confronti dei genitori e della sorella con la solita richiesta di soldi. I poliziotti del Commissariato di Canicattì adesso hanno formalizzato a carico del giovane la denuncia.

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