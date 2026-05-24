Una telefonata anonima, l’altro pomeriggio, avvertiva: «C’è una bomba all’interno di un locale vicino alla clinica Sant’Anna». La chiamata è stata fatta al centralino della struttura sanitaria di contrada “Sant’Anna” ad Agrigento. Nonostante il sospetto che potesse trattarsi di un falso allarme, su indicazione dei militari, la direzione della clinica ha seguito alla lettera le procedure di sicurezza. I controlli di carabinieri e artificieri, hanno dato esito negativo. Nessuna bomba.

I militari della Stazione di Villaseta e i loro colleghi del Comando provinciale di Agrigento, hanno avviato un’indagine per risalire all’autore della telefonata e in pochi giorni sono risaliti all’identità dell’uomo. Si tratta di un pensionato agrigentino di 57 anni. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di procurato allarme. I motivi del gesto rimangono al momento poco chiari.

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