Vuole i soldi per la droga, e minaccia i genitori: coppia chiede aiuto alla polizia

Vuole ripetutamente soldi per comprare la droga, e ad ogni rifiuto minaccia di morte la mamma, ma anche di sfasciare i mobili di casa. E nell’ultimo episodio, avrebbe preso un orologio dalla camera da letto, riuscendo a venderlo al prezzo di 50 euro. Soldi che avrebbe utilizzato per acquistare gli stupefacenti.

Il padre del giovane, un quarantenne, esasperato per quanto sta accadendo in famiglia e in casa, si è presentato al Commissariato di Canicattì, ed ha chiesto aiuto alla polizia, affinché il ragazzo possa essere affidato, e al più presto, ad un centro per minori, e avviare un percorso di disintossicazione.

Il minorenne farebbe uso frequentemente di marijuana, hashish e anche del potente crack.