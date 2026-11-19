Quattro condanne, tre delle quali più severe rispetto alle stesse richieste della Procura, per il brutale pestaggio di un cinquantenne disabile avvenuto nella villa comunale di Ravanusa e per le successive intimidazioni subite dalla vittima. La sentenza è stata emessa dal giudice del Tribunale di Agrigento Manfredi Coffari al termine del processo celebrato con il rito abbreviato. Le pene più pesanti sono state inflitte agli autori materiali dell’aggressione: 3 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno per Giovanni Pio Galiano, 23 anni, e Raffaele Mattia Avarello, 20 anni, entrambi di Ravanusa.

Il giudice ha riconosciuto la responsabilità dei due giovani per il pestaggio, escludendo tuttavia che sia stata raggiunta la prova sull’aggravante dell’uso di armi e applicando la riduzione prevista per il rito alternativo. Condannati anche Giuseppe Galiano, 49 anni, padre del ventitreenne, a 1 anno, 10 mesi e 6 giorni di reclusione, e Carmelo Marchese Ragona, 57 anni, a 1 anno, 1 mese e 20 giorni. I due rispondevano di atti persecutori e minacce nei confronti del cinquantenne e dei suoi familiari, messi in atto nel tentativo di costringerli a ritirare la querela sporta dopo il raid.

Per tre degli imputati le condanne superano le richieste avanzate in aula dal procuratore Giovanni Di Leo, che aveva sollecitato 1 anno e 10 mesi per Giovanni Pio Galiano, 1 anno e 1 mese per Avarello e 1 anno e 4 mesi ciascuno per gli altri due imputati. Nel collegio difensivo figurano gli avvocati Salvatore Manganello, Calogero Meli e Lillo Fiorello. I fatti risalgono al 12 ottobre 2025.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri della Stazione di Ravanusa, coordinate dalla Procura della Repubblica, la vittima era stata colpita con una raffica di calci e pugni, forse anche con l’impiego di una noccoliera, riportando gravi fratture al volto e seri problemi a un occhio. Decisive per incastrare i responsabili erano state le testimonianze raccolte dagli investigatori e l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza comunale.

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