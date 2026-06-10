Stava percorrendo la strada in sella alla sua bicicletta quando a causa di tombino sollevato sull’asfalto è rovinato pesantemente a terra. Un commerciante sessantenne di Agrigento è rimasto seriamente ferito dopo una caduta avvenuta lungo il tratto compreso tra via Imera e il Quadrivio Spinasanta.

A soccorrere l’uomo sono stati alcuni passanti che si sono fermati immediatamente, prestando i primi aiuti nell’attesa dell’arrivo dei soccorritori. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha effettuato le prime cure direttamente sul luogo e ha poi disposto il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Dopo i primi accertamenti i medici hanno diagnosticato un trauma cranico-facciale. Quindi, è stato deciso il trasferimento in una struttura ospedaliera palermitana. Le condizioni del commerciante sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

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