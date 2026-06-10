Gentile, Auguri a Michele Sodano e al nuovo Consiglio comunale: «Agrigento ha bisogno di confronto e responsabilità»

Dopo la conclusione della competizione elettorale, arriva il messaggio istituzionale di Luigi Gentile, candidato sindaco sostenuto dalla Lega e da una parte del centrodestra al primo turno delle amministrative di Agrigento.

Gentile ha voluto rivolgere i propri auguri al neo sindaco Michele Sodano e ai componenti del nuovo Consiglio comunale.

«Desidero formulare i miei complimenti e le mie congratulazioni a Michele Sodano per l’elezione a sindaco di Agrigento. L’esito delle urne ha consegnato alla città una nuova guida amministrativa che avrà il compito di affrontare le numerose sfide che attendono Agrigento nei prossimi anni. Al neo sindaco rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, nella consapevolezza che l’interesse della città dovrà rappresentare il punto di riferimento di ogni scelta amministrativa».

L’ex candidato sindaco ha poi rivolto un pensiero anche ai consiglieri comunali eletti, evidenziando il dato della presenza di numerosi giovani tra i banchi dell’aula consiliare.

«Un augurio di buon lavoro va anche ai componenti del nuovo Consiglio comunale. Il risultato elettorale ha portato in aula numerosi giovani che hanno dimostrato impegno, preparazione e volontà di mettersi al servizio della comunità. Si tratta di un segnale positivo che merita attenzione e valorizzazione».

Gentile richiama quindi l’importanza del ruolo del Consiglio comunale e della collaborazione istituzionale tra maggioranza e opposizione.

«Mi auguro che il Consiglio comunale possa svolgere il proprio ruolo con responsabilità e spirito costruttivo, garantendo un confronto politico serio e rispettoso, nel quale anche l’opposizione possa contribuire con proposte e iniziative utili alla crescita della città».

Infine l’auspicio per la nuova amministrazione cittadina: «Agrigento ha bisogno di una politica capace di confrontarsi sui contenuti, di individuare soluzioni ai problemi e di lavorare con senso delle istituzioni. È questo l’auspicio che rivolgo al nuovo sindaco e all’intero Consiglio comunale, nell’interesse esclusivo della comunità agrigentina».

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