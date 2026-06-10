Alticcio alla guida è rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti. A finire nei guai un venticinquenne favarese. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, con l’immediato ritiro della patente.

L’incidente stradale s’è verificato, l’altra notte, nei pressi di piazza Itria a Favara. Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo dopo avere bevuto alcolici, si è messo al volante della sua utilitaria. Stava percorrendo l’arteria quando all’improvviso la vettura ha impattato contro un altro mezzo.

Due le persone ferite, per fortuna, non in maniera grave. Il venticinquenne è stato, quindi, controllato dai carabinieri della Tenenza di Favara. Sottoposto all’alcoltest è risultato positivo con un tasso alcolemico due volte il limite consentito.

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