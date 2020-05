Voglia di estate e voglia di mare – VIDEO

Voglia di estate e voglia di mare !

L’estate e’ alle porte benché sia ancora viva l’emergenza nel paese che in Sicilia abbiamo visto, fortunatamente dai mezzi di comunicazione.

Ed i primi ad aver inagurato la voglia di mare ed il sapore del l’acqua sono i giovani surfisti agrigentini che aspettando il vento di queste ore si divertono a farsi trascinare dalle onde piu’ tempo possibile.

Ed infatti con i nuovi provvedimenti del governo la pratica del Surf e’ possibile praticarla e loro dunque, non hanno atteso un solo minuto per buttare in acqua le tavole e andare a cavallo sulle onde del mare mediterraneo.

La bellissima spiaggia che un tempo ospitava il celebre oceano mare e’ rinata con ampio spazio di arenile e sabbia bianca ed i surfisti hanno ritrovato in attesa del vento, l’opportunità di riprendere questa fantastica attività.

Belli, abbronzati e in bilico su una tavola i surfisti rimangono in acqua per diverse ore aspettando l’onda migliore per scorazzare tra le onde.

Per praticare il surf sui nostri lidi non basta armarsi di tavola e muta, ma occorre aspettare le mareggiate e la loro provenienza per capire quale il luogo che offrirà le onde migliori.

E’ veramente piacevole assistere agli slalom di questi ragazzi quando di fronte trovi anche un modesto pubblico di amici e simpatizzanti che immortala i tuoi momenti.

Ci piace immaginare che l’estate sia ormai alle porte e che sia arrivata vedendo tanti agrigentini passeggiare piacevolmente con bici e corsetta tra la insidiosa pista ciclabile, piena ancora di erbacce ed arbusti.

Ci piace immaginare che presto tutto tornerà alla consueta normalità con i luoghi di un tempo e le nostre abitudini lasciando al ricordo la terribile del covid 19 pensando, invece, al necessario rilancio della nostra economia siciliana ed agrigentina in particolare schiacciata da regole troppo restrittive e soprattutto dal caos della burocrazia che regna imperante.

Non ci resta che continuare a cantare sapore di mare , sapore di sale