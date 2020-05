“Il Futuro dei negozi di abbigliamento post Covid”, sabato mattina in diretta con il Presidente di Federmoda, Renato Borghi

“Il Futuro della Moda post Covid” un incontro online per sciogliere tutti i dubbi e ripartire in regola.

Come si devono sanificare gli abiti? Come occorre comportarsi con i camerini? Quali sono le differenze tra sanificazione e igiene? Queste e altre domande troveranno risposta.

https://www.facebook.com/ConfcommercioAgrigento/posts/2621957621423229 *IL FUTURO DELLA MODA POST COVID*

Danni per miliardi di euro, licenziamenti, negozi chiusi, sfilate cancellate, ordini saltati: un punto della situazione e come ripartire in sicurezza.

Sabato 16 maggio ore 11:00 in diretta facebook

Renato Borghi Presidente Federazione Moda Italia

Ne parliamo con Renato Borghi Presidente nazionale di Federmoda, Massimo Torti Segretario Generale Federamoda, Alfonso Valenza Presidente Federmoda Agrigento e Francesco Picarella Confcommercio Sicilia. Modera Domenico Vecchio.