Vittoria Trinacria nel derby agrigentino con l’ Athena

L’Asd Trinacria del presidente Giovanni Castelli si aggiudica il derby agrigentino con l’Athena nel campionato regionale Under16 sperimentale per 3 reti a 1. Gara valevole per l’ultima giornata del girone di andata. I ragazzi di mister Burceri hanno disputato un’ottima prestazione dominando la gara e sciupando anche diverse occasioni. Le reti messe a segno da Casucci e una doppietta di Catalano per il trinacria, per l’Athena il sigillo lo mette a segno Lombardo. Con questa vittoria il trinacria si consolida al terzo posto in classifica.