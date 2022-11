Highlights Licata – Real Aversa

Vittoria in rimonta per il Licata che batte un’ottima Aversa e sale a quota 19 punti in classifica nel girone I di serie D.

IL TABELLINO:

LICATA (3-4-2-1): Valenti; Vitolo, Calaiò (23′ Izco), Orlando; Pino (45’+1 Puccio, 67′ Pedalino), Mudasiru, Marcellino, Cappello; Rotulo, Saito (65′ Asate), Minacori (76′ Ouattara). A disp.: Sienko, Manna, Ficarra, Cristiano. All. Romano.

REAL AVERSA: Russo; Boemio, Schiavi, Del Prete, Russo V., Bonfini, Cavallo, Russo D. (90′ Falivene), Scognamiglio, Petricciuolo (60′ Ndiaye), Gassama (87′ Passariello). A disp.: Onofaro, Orefice, Crispinto, Nespoli, Garofalo, Formicola. All. Cardinale.

ARBITRO: Schmid di Rovereto (Fecheta-Scafuri).

MARCATORI: 50′ Cavallo (A), 72′ Cappello (L), 82′ Rotulo (L)

NOTE: ammoniti Calaiò (L), Russo V. (A), Pedalino (L), Russo D. (A), Rotulo (L). Espulso Pedalino (L). Al 36′ il Licata ha fallito un calcio di rigore con Rotulo

Locri-Canicattì: 3-1 il finale-Il tabellino

Sant’Agata-Castrovillari, 3-1 il finale-Il tabellino