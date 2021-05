Vittoria della Fortitudo contro Cesena, coach Catalani: “Ritmo e giusta fluidità”

“È stato un successo importante, con un ottimo approccio alla gara da parte di tutti, la giusta aggressività ed una difesa per larghi tratti consistente”. Coach Michele Catalani commenta così la vittoria del 21 maggio contro Cesena. “Nella prima parte il nostro attacco è stato puntuale- ha detto Catalani-.Abbiamo trovato buone soluzioni che ci hanno permesso di costruire un primo vantaggio con cui, di fatto, abbiamo segnato la gara. Cesena ha dimostrato, così come nelle prime due gare, di avere grande carattere e al rientro dagli spogliatoi è riuscita a metterci in difficoltà, ma dopo qualche minuto poco produttivo i ragazzi sono stati bravi a ritrovare ritmo e la giusta fluidità per vincere la gara e chiudere la serie.”