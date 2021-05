Covid in Sicilia, il contagio è stabile: 350 nuovi casi e 17 vittime

Accertati 350 nuovi casi positivi di Covid-19, in Sicilia, nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 493). I morti sono stati invece 17, e il numero complessivo delle vittime sale a 5.737. E’ quanto emerge dal bollettino di sabato 22 maggio del Ministero della Salute.

I nuovi casi distribuiti nelle nove province siciliane: Agrigento 31 (11.353 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Palermo: 53 (68.537); Catania: 84 (57.431); Messina: 74 (25.973); Siracusa: 32 (15.968); Trapani: 16 (13.596); Ragusa: 40 (12.351); Caltanissetta: 12 (11.364); Enna: 8 (6.081).

Complessivamente in ospedale sono ricoverate 766 persone, di cui 662 in degenza ordinaria (ieri erano 679), e 104 in terapia intensiva (ieri erano 99).