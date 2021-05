Marciapiede pericoloso, la segnalazione: “Bisogna intervenire”

Non è una critica ma , la segnalazione di un cittadino sembra essere, più che altro, un appello affinché si intervenga su uno dei marciapiedi più trafficati: in viale Nettuno, a San Leone. Il tratto “incriminato” è quello che si trova proprio ad inizio del viale. “In via Nettuno ci sono ristoranti e locali notturni e anche un percorso obbligato dai bagnanti per andare ai lidi- si legge nella segnalazione-. Si rischia di essere falciati dalle macchine, poiche’ si e’ obbligati a scendere dal marciapiede per non infortunarsi per via del marciapiede dissestato. Il peggio lo subiscono i disabili e coloro utilizzano passeggini per i piccoli,poiché le ruote si incastrano. Crediamo fermamente sul lavoro del nuovo sindaco e della sua giunta, affinché possano rendere fruibile alla cittadinanza questo marciapiede”.