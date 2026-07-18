L’eccezionale ondata di calore che si è abbattuta sulla provincia di Agrigento ha causato una vittima. Un senzatetto originario della Romania è deceduto per un arresto cardiocircolatorio provocato proprio dal caldo estremo. L’uomo è stato rinvenuto privo di sensi nei pressi della villa comunale di Canicattì .

Lanciato l’allarme è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’uomo si vedeva spesso in giro a Canicattì con indosso sempre abbigliamento invernale.

Anche l’altro giorno era vestito con pantaloni di lana e un cappotto nonostante la temperatura avesse raggiunto i 40 gradi. L’uomo non aveva documenti di identità addosso ma due carte di credito. La polizia locale ha informato la Procura della Repubblica.

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