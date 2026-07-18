E’ morto schiacciato dal suo trattore cingolato finito in un vallone profondo 3 metri nel proprio terreno di famiglia. A perdere la vita Paolo Perricone, pensionato di 76 anni, di Burgio. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio, in contrada Cuti, nel territorio di Villafranca Sicula. Secondo la ricostruzione dei fatti, il mezzo agricolo si è ribaltato improvvisamente durante le manovre, trascinando l’uomo nel dirupo schiacciandolo.

I familiari, non vedendolo rientrare, si sono precipitati in campagna per cercarlo. La scoperta è stata fatta poco più tardi. Hanno trovato il trattore capovolto sul fondo del vallone e il corpo senza vita dell’anziano sotto il mezzo. Per le operazioni di recupero, coordinate dai carabinieri, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e l’ausilio di un escavatore.

Il medico del 118, giunto sul posto con l’ambulanza da Ribera, ha potuto soltanto constatare il decesso causato dalle gravissime lesioni da schiacciamento riportate all’addome e al torace. Il magistrato di turno, accertata la natura accidentale dell’evento, ha già disposto la riconsegna della salma ai familiari.

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