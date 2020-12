Visita del sindaco alla comunità Porta aperta

AGRIGENTO. Il sindaco e la giunta questa mattina sono andati a porgere gli auguri di buon Natale alle suore e alle volontarie della comunità Porta Aperta, mensa della solidarietà. Sono stati consegnati i giochi per i bambini poveri raccolti in questi giorni con l’iniziativa “Regalo sospeso” ed è stata anche devoluta una somma che sindaco e giunta avevano preventivato per il loro pranzo di Natale, ritenendo più giusto sfamare tante famiglie bisognose. È stato un atto spontaneo e condiviso da tutta l’amministrazione comunale che con questo gesto vuole esprimere la propria solidarietà durante le festività natalizie. Le suore e le volontarie hanno ricambiato con un piccolo dono proveniente dalla missione in Tanzania e con un invito a pranzo per il sindaco e la Giunta, durante questo periodo di feste.