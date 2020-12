Agrigento, al Filippini i locali per la commissione cultura

Sono stati consegnati nel tardo pomeriggio di ieri dal presidente del consiglio comunale di Agrigento Giovanni Civiltà, i locali posti all’ultimo piano del collegio dei Filippini alla V commissione consiliare sport, turismo, cultura e spettacolo. Le aule dotate di collegamento internet, PC e materiale informatico per video conferenze sono state prese in consegna dai consiglieri CANTONE, FONTANA, PIPARO e SOLLANO, componenti effettivi della commissione. È una sede prestigiosa quella dei Filippini, afferma il presidente Giovanni Civiltà; la collocazione della commissione cultura in un palazzo storico, sede di mostre e luogo di incontri culturali è la giusta sede per incontri che hanno come obiettivo il rilancio turistico e culturale di una città con una storia millenaria come la vecchia città di Akragas che quest’anno celebra i suoi 2600 dalla fondazione. Ai colleghi auguro un proficuo lavoro nell’esclusivo interesse della città di Agrigento.