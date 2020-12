Natale della Solidarietà – raccolta fondi in memoria di Maria Concetta Principato

Mattinata emozionante che ha visto concludersi la 5ª edizione del “Natale della Solidarietà”, la raccolta fondi benefica organizzata da Alessandro Seminerio nel ricordo della compianta Maria Concetta Principato, madre di quest’ultimo. Alla presenza del Sindaco di Agrigento Dott. Francesco Miccichè, degli Assessori Marco Vullo, Roberta Lala e Francesco Picarella, del Presidente dello Juventus Club Valle dei Templi Salvatore Capraro e del Team di SEMandFOOD Agrigento, é stato consegnato l’assegno simbolico con il ricavato della raccolta benefica. Le 2005 euro donate interamente ai Volontari di Strada, l’associazione presieduta da Anna Marino, sono state erogate, come annunciato nei giorni scorsi, sotto forma di Buoni Carne e Buoni BombolaGas alle famiglie indigenti della città. La raccolta, andata oltre le aspettative, ha permesso anche di riuscire a coprire le spese per il pagamento di utenze arretrate. Ancora una volta la cittadinanza ha risposto PRESENTE e, grazie a quest’iniziativa benefica, chi é meno fortunato potrà vivere un Natale degno di essere chiamato tale, anche e soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.