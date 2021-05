Visita “a sorpresa” del governatore Musumeci al centro vaccinale del palacongressi

Visita a sorpresa , questa mattina, del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, al centro vaccinale del palacongressi del villaggio Mosè, ad Agrigento. Il governatore, dopo aver partecipato alla cerimonia di beatificazione di Rosario Livatino in cattedrale , ha voluto portare il saluto e la gratitudine del governo regionale ai medici e agli operatori che lavorano all’ interno del centro “ ma anche testimoniare- ha detto lo stesso Musumeci- la necessità per tutti di vaccinarsi, il giorno dopo di aver ricevuto la mia prima dose di AstraZeneca. Abbiamo il dovere di fare squadra per convincere quanti più cittadini a vaccinarsi: metterli al sicuro è l’unica strada possibile per porre fine a questa estenuante altalena di colori giallo-arancione-rossi. Vogliamo e dobbiamo uscire presto e definitivamente da questo tunnel.”