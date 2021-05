Roberto Di Mauro: “ La beatificazione di Livatino sia un momento di svolta per il territorio”

Roberto Di Mauro ,Vicepresidente Vicario all’Ars, esprime vivo compiacimento per la beatificazione del Giudice Livatino e della sua festa che cadrà il 29 ottobre ,dopo la beatificazione alla Cattedrale di Agrigento. “Una giornata, quella di oggi che riempie di gioia tutti i siciliani e in particolare

gli agrigentini, la beatificazione del Giudice Rosario Livatino rappresenta la bontà e la testimonianza della sua vita terrena interrotta dal barbaro omicidio per mano mafiosa. Il giudice ragazzino adesso continua a vivere ancor di più da

beato. La sua fede, il suo senso di giustizia, il suo impegno da servitore dello Stato dimostrano che chi conduce una vita quotidianamente sana e dedita al proprio lavoro è la migliore risposta a ogni forma di violenza.

Da oggi siamo sotto la tutela del Signore e del Beato Rosario Livatino e che il cammino per sconfiggere qualsiasi forma di criminalità possa avere la meglio su chi non ha chiari i valori veri della vita.Il 9 maggio per Agrigento dall’anatema