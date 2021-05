“Uniti per il mare”, ripulita la spiaggia di Marinella

#Unitiper il mare è il flash-mob ecologico nazionale promosso da Sons of the Ocean. L’iniziativa si è svolta questa mattina, 9 maggio, anche a Porto Empedocle, a Marinella, organizzata dalle associazioni del territorio, A.I.S.SU.T. SurfSchool Porto Empedocle e Mariterra. Sono stati raccolti , dalla spiaggia, circa 80 sacchi di spazzatura dai volontari e dagli amanti del mare. Un’ iniziativa volta a sensibilizzare, grandi e piccoli, al rispetto per la natura e al recupero delle nostre spiagge. Diversi i volontari che hanno preso parte alla mattinata.