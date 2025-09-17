Virtus Akragas, ecco tutte le sfide in calendario: il cammino dei biancazzurri giornata per giornata

AGRIGENTO – È stato pubblicato il calendario ufficiale del campionato di Promozione Sicilia – Girone D per la stagione 2025/2026. La Virtus Akragas SLP è pronta ad affrontare una lunga serie di sfide che la vedranno impegnata, giornata dopo giornata, in un campionato competitivo, con squadre ostiche e trasferte impegnative.

Di seguito il cammino completo dell’Akragas, con date, orari e avversari fino alla tredicesima giornata d’andata:

📅 Calendario andata Virtus Akragas – Promozione Girone D

🔹 1ª Giornata

🗓️ Domenica 28 settembre 2025 – ore 15:30

🏟️ Virtus Akragas – Pro Ragusa

📍 Stadio Esseneto – Agrigento

🔹 2ª Giornata

🗓️ Domenica 5 ottobre 2025 – ore 15:30

🏟️ Città di Canicattini – Virtus Akragas

🔹 3ª Giornata

🗓️ Domenica 12 ottobre 2025 – ore 15:30

🏟️ Virtus Akragas – Noto FC 2021

🔹 4ª Giornata

🗓️ Domenica 19 ottobre 2025 – ore 15:30

🏟️ Sommatinese Calcio – Virtus Akragas

🔹 5ª Giornata

🗓️ Domenica 26 ottobre 2025 – ore 14:30

🏟️ Virtus Akragas – Vigor Gela

🔹 6ª Giornata

🗓️ Domenica 2 novembre 2025 – ore 14:30

🏟️ Atletico Megara – Virtus Akragas

🔹 7ª Giornata

🗓️ Domenica 9 novembre 2025 – ore 14:30

🏟️ Frigintini – Virtus Akragas

🔹 8ª Giornata

🗓️ Domenica 16 novembre 2025 – ore 14:30

🏟️ Virtus Akragas – CR Scicli

🔹 9ª Giornata

🗓️ Domenica 23 novembre 2025 – ore 14:30

🏟️ Santa Croce – Virtus Akragas

🔹 10ª Giornata

🗓️ Domenica 30 novembre 2025 – ore 14:30

🏟️ Virtus Akragas – FC Gymnica Scordia

🔹 11ª Giornata

🗓️ Domenica 7 dicembre 2025 – ore 14:30

🏟️ QAL AT – Virtus Akragas

🔹 12ª Giornata

🗓️ Domenica 14 dicembre 2025 – ore 14:30

🏟️ Virtus Akragas – Serradifalco

🔹 13ª Giornata

🗓️ Domenica 21 dicembre 2025 – ore 14:30

🏟️ Priolo Gargallo – Virtus Akragas

🗣️ Le prime considerazioni

Un calendario che parte subito con una sfida interna alla portata contro il Pro Ragusa, ma che presenta diverse trasferte insidiose già nei primi due mesi, tra cui Canicattini, Sommatino, Augusta e Modica.

Il mese di novembre sarà particolarmente intenso, con tre partite cruciali per testare le ambizioni della squadra: Frigintini, Scicli e Santa Croce. La chiusura dell’andata, invece, vedrà i biancazzurri affrontare due trasferte complicate contro QAL AT e Priolo, inframmezzate dal big match casalingo contro il Serradifalco.

Tante squadre attrezzate, ma anche un’Akragas determinata a ben figurare. Il ritorno al “tempio” dell’Esseneto darà spinta e fiducia a un gruppo che vuole stupire.

