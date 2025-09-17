E’ incredula la comunità di Agrigento per l’improvviso decesso di una educatrice di un asilo nido di 52 anni. La donna è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre stava aprendo la saracinesca della struttura. È successo questa mattina in via Esseneto nel rione del campo sportivo di Agrigento. Sono stati i genitori dei bimbi, in attesa di lasciare i figli all’asilo, a chiamare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito immediatamente la donna all’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi e per l’educatrice non c’è stato niente da fare. Tanti gli attestati di solidarietà per l’educatrice. Tutti si dicono sconvolti appena appresa della terribile notizia. “Ciao Angela, grazie per tutto quello che ci hai donato e regalato in questi anni, sorriso, intelligenza, intraprendenza, che il Signore ti accolga nel suo abbraccio”, scrive l’avvocato Monica Malogioglio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp