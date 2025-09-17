Un capolavoro assoluto, “Il Miracolo degli Impiccati”, del maestro Raffaello Sanzio, è ora in mostra a Villa Aurea, nella Valle dei Templi di Agrigento. L’opera si aggiunge alla rassegna “Tesori d’arte dai musei nazionali italiani”, che guida i visitatori in un viaggio emozionante attraverso sei secoli di storia dell’arte, dal Quattrocento al Novecento. Un’occasione unica per ammirare un tassello della celebre “Incoronazione di San Nicola da Tolentino”, oggi divisa tra i più importanti musei del mondo. L’opera è visitabile tutti i giorni dalle 8:30 alle 20, ultimo ingresso alle 19.

