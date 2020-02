Violenze, maltrattamenti e stalking: chiesto rinvio a giudizio per 42enne

Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, ma condizionato dall’audizione di un suo dipendente e della stessa vittima, il quarantunenne di Grotte, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di avvicinamento, finito a processo con l’accusa di maltrattamenti e atti persecutori (stalking). Dipendente che è stato ascoltato nell’ultima udienza: “Non ho assistito ad alcuna scena”, ha detto. La Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio.



La donna, una trentaseienne, presunta vittima delle violenze, si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Gianfranco Pilato. L’imputato, invece, è difeso dagli avvocati Nicolò Grillo e Vincenzo Vella.