In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i vertici cittadini di Fratelli d’Italia hanno deposto un mazzo di fiori sulla panchina rossa di via Atenea ad Agrigento, un gesto simbolico che si ripete da 8 anni, pensato e voluto nel 2018 da Giuseppe Milano, già responsabile provinciale della comunicazione del partito. Un momento di riflessione e di sensibilizzazione, a cui hanno preso parte il coordinatore cittadino di FdI, Paola Antinoro, il coordinatore di Gioventù nazionale per Agrigento, Gabriele Navarra, e il consigliere comunale, Sergio Burgio, a testimonianza dell’impegno costante del partito di Giorgia Meloni nel promuovere la cultura del rispetto e della tutela delle donne.

Durante la cerimonia, il coordinatore cittadino di Gioventù nazionale, Gabriele Navarra, ha spiegato il significato del gesto legato ai fiori: la rosa rossa come simbolo del legame affettivo spezzato dalla violenza e la gerbera, fiore che guarda verso l’alto, come rappresentazione della luce, della resilienza e della speranza di un cambiamento culturale che parte dai giovani. “Un piccolo gesto, ma dal grande valore simbolico, per ribadire che la lotta contro la violenza sulle donne è un impegno di tutti i giorni”, afferma il coordinatore Paola Antinoro

