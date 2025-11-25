Sabato 2 maggio 2026 al Palaforum “Giuseppe Bellavia” con il tour “Tra il silenzio e il tuono”

Il Palaforum “Giuseppe Bellavia” di Agrigento annuncia un nuovo appuntamento di grande prestigio nella stagione 2025/2026. Sabato 2 maggio 2026, alle ore 21, Roberto Vecchioni farà tappa ad Agrigento con il suo nuovo spettacolo “Tra il silenzio e il tuono – Tour”, un percorso narrativo e musicale che intreccia canti, monologhi e poesia.

La data agrigentina arricchisce una programmazione che cresce di mese in mese: la stagione si aprirà il 29 novembre 2025 con Marco Masini e proseguirà con l’omaggio a Lucio Dalla in calendario il 28 marzo 2026. L’arrivo di Vecchioni conferma l’impegno del Palaforum nel costruire un polo culturale stabile per Agrigento e l’intero territorio provinciale, capace di attrarre figure di primo piano della scena nazionale.

Il tour prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario, “Tra il silenzio e il tuono” (Einaudi 2024), e nasce in parallelo al successo del libro L’orso bianco era nero, rimasto per settimane ai vertici delle classifiche. Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni, toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia — tra cui Agrigento — con un format che unisce parole, musica e riflessione.

La struttura del concerto

La prima parte dello spettacolo è dedicata ai brani dell’album L’infinito, certificato Disco d’Oro, e alle figure che, nelle parole del cantautore, «hanno battuto il destino».

La seconda parte ripercorre invece alcune tra le canzoni più amate del suo repertorio, seguendo il filo che accompagna Vecchioni da sempre: amare la vita comunque sia, tra incertezze, battaglie e meraviglia.

«Il silenzio appartiene allo spirito, il tuono alla vita vissuta» – spiega Vecchioni – «È un viaggio tra personaggi che hanno amato e combattuto e tra le canzoni che hanno segnato il mio percorso».

La band storica

Lucio Fabbri – pianoforte e violino

– pianoforte e violino Massimo Germini – chitarra acustica

– chitarra acustica Antonio Petruzzelli – basso

– basso Roberto Gualdi – batteria

Un artista che unisce letteratura e musica

Considerato tra i padri della canzone d’autore italiana, Roberto Vecchioni affianca alla sua discografia — 38 album pubblicati — una lunga attività letteraria: saggi, romanzi, traduzioni e collaborazioni prestigiose, come quella con la Fondazione INDA per il Prometeo incatenato.

È inoltre ospite fisso del programma In altre parole di Massimo Gramellini.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e TicketZeta e presso la biglietteria dello Sport Village di Agrigento(contrada Esa Chimento – Villaggio Mosè).

