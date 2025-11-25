In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prosegue l’impegno della Polizia di Stato nella campagna permanente “Questo non è Amore…” promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine. Anche in questa occasione, la Questura di Agrigento ha rinnovato il suo impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica e di genere, partecipando a diverse iniziative promosse in tutto il territorio della provincia, ed in particolare, in diversi istituti scolastici, al fine di sensibilizzare proprio i più giovani circa l’importanza della lotta a tale fenomeno.

Ad Agrigento si è tenuto un evento promosso dal Liceo Scientifico “Leonardo” che ha visto la partecipazione del dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, Giusy Interdonato ad un dibattito vertente sulla tematica della violenza domestica e di genere e sugli strumenti di prevenzione messe a disposizione della Polizia di Stato per segnalare e prevenire eventuali abusi e violenze.

Nel corso dell’iniziativa è stato proiettato un filmato realizzato dai poliziotti della Questura di Agrigento, dove la protagonista è una giovane donna vittima di violenze psicologiche e stalking da parte del compagno che trova la forza, grazie anche ad una amica, di affidarsi alla Polizia di Stato e di denunciare. Un messaggio simbolico al fine di acquisire consapevolezza e riconoscere episodi di violenza da parte non solo di chi è vittima, ma anche per chi ne è testimone, e un invito ad avere fiducia nelle Forze dell’Ordine, segnalando condotte analoghe per mettere fine alla spirale di violenza, prima che sia troppo tardi.

Nella stessa giornata a Palma di Montechiaro gli alunni dell’istituto scolastico “I.C. Cangiamila” hanno incontrato il commissario della Polizia di Stato, Beatrice Pennisi, nell’ambito della iniziativa denominata “Insieme per dire No: voci e cuori contro la violenza sulla Donna” per un dibattito sull’importanza del rispetto, della libertà e dell’educazione nelle relazioni sociali e sentimentali per sensibilizzare gli alunni sull’importanza del contrasto alla violenza di genere. Ed ancora a Canicattì, nei locali del Teatro Sociale, gli Istituti scolastici Galileo Galilei e Ugo Foscolo hanno organizzato un’iniziativa analoga, alla quale ha preso parte il commissario capo Maria Pontillo.

