Ieri mattina, al Comune di Agrigento, il sindaco Francesco Miccichè, su iniziativa del consigliere comunale Angelo Vaccarello, ha conferito un attestato di merito e una targa celebrativa al cavaliere Franco Messina, presidente regionale dell’Unione nazionale insigniti al Merito della Repubblica Italiana e già console emerito della Federazione Italiana nazionale maestri del Lavoro. “Un prestigioso riconoscimento che sottolinea e valorizza il costante impegno civico, sociale e istituzionale profuso con spirito di abnegazione e dedizione verso Agrigento e l’intera Regione Siciliana”, si legge nella nota di Palazzo dei Giganti. Lo scorso 9 marzo Franco Messina ha inoltre ricevuto la Benemerenza magistrale dal presidente nazionale dei maestri del Lavoro l’attività svolta a favore della comunità e della diffusione dei valori della Repubblica.

Nell’attestato di merito, firmato dal sindaco Miccichè, si legge: “In segno tangibile di stima e di gratitudine per la sua dedizione rivolta alla città di Agrigento e alla Regione Sicilia, svolta con assidua serietà, meritando il plauso e la riconoscenza dei vertici apicali sia dell’associazione Unione nazionale insigniti al Merito della Repubblica Italiana e della Federazione nazionale maestri del Lavoro. Grazie alla Sua perseveranza riceve da parte del presidente nazionale dei maestri del Lavoro il 9 marzo 2026 a Roma la Benemerenza Magistrale, un prestigioso riconoscimento, che viene assegnato a 8 maestri del Lavoro in tutta Italia, selezionati tra 14.000 iscritti, in quanto pilastri della Famiglia Magistrale. Esemplare modello di vita onesta e laboriosa da indicare con ammirazione alle nuove generazioni”.

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