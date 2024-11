Riconosciuto responsabile di violenza sessuale, sequestro di persona, maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali. Reati commessi nei confronti della sua oramai ex moglie nel periodo compreso tra il 2020 e il 2021, nel pieno della pandemia. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno arrestato un bracciante agricolo cinquantenne, residente nella città die templi, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. L’uomo deve scontare 5 anni di reclusione. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato, dagli stessi militari dell’Arma, alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” per espiare la pena.

