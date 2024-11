Le verifiche effettuate hanno permesso di accertare che l’attività era priva della prescritta autorizzazione unica ambientale (Aua). Per l’assenza di tale atto amministrativo, che include e sostituisce ben sette diversi titoli abilitativi di tipo ambientale, oltre ad eventuali altri permessi richiesti da Comuni e Regioni, gli agenti della polizia municipale, con la collaborazione dell’Arpa, hanno proceduto al sequestro preventivo dell’autolavaggio di una ditta di trasporti in territorio di Agrigento.

L’ispezione della polizia locale è scattata in un’ampia operazione volta a prevenire e contrastare il perpetrarsi di illeciti e reati legati al ciclo dei rifiuti e all’inquinamento di natura ambientale in diverse zone del territorio della città dei templi. I tecnici di Arpa, hanno effettuato accurati controlli sugli scarichi delle acque di lavaggio e prelevato campioni per analizzarli in laboratorio.

