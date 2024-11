Il giovane che ha tentato di rapinare il supermercato di via Cacici a Licata, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. La rapina non è stata portata a termine. I poliziotti lo hanno individuato e bloccato alcune ore dopo ed essendo trascorsa la flagranza di reato e la quasi flagranza, non è stato possibile procedere all’arresto. Il giovane, portato in Commissariato alla presenza del suo avvocato, ha ammesso i fatti. Armato di coltello ha fatto irruzione, nella serata di lunedì, nel minimarket ed ha minacciato la cassiera. Ma non ha sottratto nulla, fuggendo a mani vuote.

