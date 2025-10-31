I poliziotti della squadra Mobile della Questura di Agrigento e i loro colleghi del Commissariato di Palma di Montechiaro, hanno rintracciato, bloccato e arrestato un venticinquenne palmese destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria tedesca. Il giovane è stato condannato per violenza sessuale, lesioni personali e minacce.

Da settimane risultava irreperibile. Dovrà scontare complessivamente 3 anni di reclusione. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada “Petrusa”. Il palmese alcuni anni fa fu coinvolto in una brutta vicenda e si sarebbe reso responsabile di una violenza sessuale.

