Una quindicenne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pirandello a Canicattì. Con un’ambulanza del 118 è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo. Durante la notte è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e adesso è in prognosi riservata sulla vita

A scontrarsi una minicar condotta dalla ragazzina e una Volkswagen Passat. Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti in transito. Al presidio ospedaliero è finito anche l’automobilista che ha riportato lievi traumi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti.

