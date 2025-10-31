Sono penetrati in un bar-tabaccheria di via Del Serpente a Menfi, dopo aver scassinato una porta secondaria, posta alle spalle dell’edificio. Una volta dentro hanno disattivato il sistema d’allarme, poi hanno arraffato e portato via numerose stecche di sigarette, tagliandi del Gratta e Vinci e circa 4.000 euro in contanti in banconote di vario taglio e monete.

Il bottino ammonta a 40.000 euro. Tutto quanto durante le ore notturne mentre l’attività lavorativa era chiusa. A dare l’allarme al 112 è stato il proprietario. I carabinieri, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai malviventi.

