Incidente stradale sulla Strada Provinciale 3, nei pressi dell’area di servizio Nobile Oil, all’altezza dello svincolo per Aragona e per la SS 189, a poca distanza dall’ospedale San Giovanni di Dio. Per cause ancora in corso di accertamento, un’ambulanza del 118 si è scontrata con un autocarro mentre era diretta verso un intervento di emergenza. Al momento dell’impatto il mezzo di soccorso non trasportava alcun paziente.

A bordo dell’ambulanza si trovavano il medico, l’autista soccorritore e l’infermiere di turno. Il bilancio è di una sola persona ferita, l’infermiere, le cui condizioni non sono gravi. Illesi, invece, i conducenti del camion coinvolto nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e regolato la viabilità, rallentata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp