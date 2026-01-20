Nuova azione intimidatoria a Ravanusa, dopo le minacce al sindaco Salvatore Pitrola. Ignoti, ieri mattina, hanno tagliato tutte e quattro le ruote dell’auto del segretario comunale Luigi Lazzaro. Indagano i carabinieri. L’episodio arriva dopo l’intimidazione che aveva colpito il sindaco a cui hanno fatto trovare al muro della sua abitazione tre bossoli di arma da fuoco, un contenitore con un liquido non identificato e un mazzo di fiori.

“Un altro atto intimidatorio che ferisce la nostra comunità in danno di chi lavora per servirla con trasparenza e nel massimo rispetto delle norme – ha scritto il sindaco Pitrola in un post pubblicato sui social –. Nell’esprimere solidarietà al nostro segretario comunale dico che non ci faremo fermare. I nostri atti amministrativi continueranno nel segno della trasparenza e della legalità e saranno proprio questi a tracciare il percorso degli investigatori per capire a chi stiamo dando fastidio”.

