Non ha retto alla prima vera prova del mare d’inverno. Il nuovissimo solarium di Piazzale Giglia, inaugurato appena alla fine della scorsa estate sul lungomare di Agrigento, è già stato duramente danneggiato dalla forte mareggiata provocata dal maltempo di queste ore. Una parte della paratia di protezione ha ceduto, lasciando emergere interrogativi pesanti sulla progettazione e sulla reale capacità dell’opera di resistere alle intemperie.

Il solarium, realizzato a ridosso della scogliera, era stato pensato come spazio di sosta e relax affacciato sul mare, con sedute e arredi urbani destinati a valorizzare uno dei punti più suggestivi del litorale di San Leone. Un intervento recente, presentato come simbolo di rigenerazione urbana e fruibilità costiera, che oggi mostra però tutta la sua fragilità strutturale di fronte alla forza del mare. Sul posto stamattina si è recato per un sopralluogo pure il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè.

«Stiamo monitorando con attenzione la situazione lungo tutto il litorale – ha dichiarato il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè –. La mareggiata ha provocato danni non solo al solarium di Piazzale Giglia, ma anche ad alcuni chioschi e a tratti del muretto della Villetta Pertini, già messi sotto pressione dalle condizioni meteo avverse. In queste ore i tecnici comunali stanno effettuando sopralluoghi per valutare l’entità dei danni e gli eventuali interventi necessari, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei cittadini».

La violenta mareggiata, alimentata dal ciclone Harry, ha colpito con particolare intensità il tratto costiero, mettendo sotto stress opere e infrastrutture. Il cedimento della paratia del solarium appare il segnale più evidente di una struttura probabilmente non dimensionata per affrontare condizioni meteo marine avverse, sollevando il timore che l’opera possa non arrivare integra alla prossima stagione estiva.

Il danno si inserisce in un quadro di maltempo diffuso su tutta la provincia, con vento forte, mare agitato e numerosi interventi di soccorso. Per l’intera giornata resta in vigore l’allerta meteo arancione, con particolare attenzione ai tratti costieri maggiormente esposti alle mareggiate.

