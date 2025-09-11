Brutto incidente stradale, questa mattina, lungo via Passeggiata Archeologica, a pochi passi dalla sede di Anas. Un 47enne alla guida di una Dacia, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro il muro e la recinzione che delimita la carreggiata. L’impatto è stato violento e l’auto si è ribaltata su un fianco.

Il conducente, un uomo originario di Comitini, è rimasto bloccato tra le lamiere dell’abitacolo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 ed i carabinieri. I pompieri hanno liberato l’automobilista. Con un’ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato gravi traumi. Il tratto stradale è stato momentaneamente chiuso.

