AGRIGENTO – È stato scongiurato il temuto doppio turno alla scuola Garibaldi per gli studenti della Pirandello. La Provincia e il Comune hanno concordato un piano unico e graduale che permetterà agli alunni di iniziare regolarmente le lezioni presso la sede Pirandello a partire da lunedì, evitando il caos organizzativo che avrebbe coinvolto famiglie e studenti.

I tecnici hanno confermato che, sebbene ci siano problemi strutturali da risolvere, non vi è alcun rischio di crollo. Le famiglie sono state rassicurate attraverso i rappresentanti di istituto e i rapporti con i genitori, anche se nelle ultime settimane si era creato un vero e proprio allarme, per la gestione di attività pomeridiane, trasporti privati e terapie per ragazzi con disabilità.

Il trasferimento definitivo dalla Pirandello alle Ancelle di via Pausania è previsto tra 15-20 giorni, ma è molto probabile che i tempi si allunghino, dopo il completamento degli adeguamenti strutturali e logistici. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Provincia, ha assunto le responsabilità necessarie per garantire il rispetto del diritto all’istruzione e la sicurezza di tutti gli studenti, sottolineando l’importanza di un approccio territoriale all’obbligo scolastico, dalla scuola dell’infanzia alle medie.

Le classi non saranno trasferite immediatamente in un’altra sede dunque, in attesa del comodato d’uso dell’edificio delle Ancelle di via Pausania, che richiede la firma di un contratto ancora in fase di definizione e interventi di adeguamento e manutenzione, inclusi laboratori e accessibilità per studenti disabili. Alcune famiglie avevano chiesto di sfruttare spazi attualmente inutilizzati presso il plesso Lauricella, anch’esso parte dell’istituto Agrigento Centro, o di trasferire le lezioni nell’edificio delle Ancelle, ma in entrambi i casi è necessario completare lavori e adattamenti.

Le circolari ufficiali devono ancora essere diffuse, ma il percorso è stato definito e condiviso nel consiglio d’istituto di ieri pomeriggio, garantendo una gestione chiara e coordinata dell’emergenza temporanea.

In ricostruzione della vicenda e delle varie ipotesi, inizialmente si era pensato a un trasferimento immediato alla Garibaldi, ma i locali sono da decenni affittati al Liceo Classico per ospitare le classi del Ginnasio. Un’altra opzione era rappresentata dalle Tortorelle, ma anche questa ipotesi è stata bocciata per varie motivazioni, non ancora note.

