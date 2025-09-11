Al Teatro dell’Efebo venerdì 12 settembre alle ore 21 andrà in scena “L’altro figlio”, opera basata sull’omonima commedia di Pirandello di straordinaria profondità, che invita a riflettere su temi eterni come l’identità, la verità, la menzogna, il destino e il rapporto con gli altri. Un’opera che, ancora oggi, risuona potente e universale, invitando ogni spettatore a interrogarsi sul senso profondo della propria esistenza e dei legami che la definiscono.

La regia dello spettacolo, portato in scena dall’Associazione Concordia, è di Pippo Alvaro, con un eccellente contributo di scenografia, costumi, luci ed effetti sonori in grado di trasmettere questa oscillazione tra il reale e l’illusorio, creando uno spazio che permette al pubblico di entrare in sintonia con il dramma psicologico dei personaggi. Nel cast Francesco Brocato, Lina Gueli, Laura Di Fede, Patrizia Cordaro, Vanessa Bordino, Gabriele Onolfo, Franco Curto e Andrea Balletti.

Domenica 14 settembre, invece, sempre alle ore 21 nell’antica cavea del Giardino Botanico, spazio alla musica con l’atteso concerto dell’Accademia Musicale Free Melody APS-ETS e le Colonne Sinfoniche 2025. “Una stagione intensa che riserva anche negli ultimi appuntamenti del cartellone eventi di grande qualità artistica”, afferma il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino. Biglietteria e informazioni su www.giardinoefebo.it o al box office di via Imera 0922 20500.

