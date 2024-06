Botte da orbi tra due giovani nel pomeriggio di sabato a Racalmuto nello spazio adiacente ad un chiosco bar sito in via Filippo Villa. I protagonisti, entrambi soggetti del luogo, forse una parola di troppo sono venuti alle mani. Hanno riportato delle ferite e contusioni e sono stati trasferiti con le ambulanze all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì per le cure necessarie. Al momento non è scattata nessuna denuncia. Sul fatto indagano i carabinieri della locale stazione.