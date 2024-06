Evade per cinque volte dagli arresti domiciliari. Una quarantenne donna di Menfi, è stata arrestata e subito dopo posta ancora in detenzione domiciliare. La donna, la prima volta, era stata arrestata per l’accusa di stalking ai danni di un’assistente sociale del Comune ritenuta responsabile di una serie di provvedimenti, a lei sfavorevoli.

L’imputata, in particolare, negli uffici del Comune di Menfi, avrebbe urlato contro l’assistente sociale e pronunciato frasi minacciose. E avrebbe poi violato cinque volte gli arresti domiciliari, l’ultima volta poche ore fa ma nei suoi confronti e’ scattata la stessa misura cautelare.