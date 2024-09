Rissa l’altra sera a pochi passi dalla via Atenea. Protagonisti almeno cinque giovani immigrati che se le sono date di santa ragione per motivi sconosciuti. Uno dei partecipanti sarebbe rimasto ferito da una coltellata. Sono stati alcuni passanti a segnalare la zuffa al 112. Sul posto a sirene spiegate sono giunte le Volanti della polizia, ma al loro arrivo dei rissosi nessuna traccia. È intervenuta anche un’autoambulanza del 118 che non è riuscita a soccorrere il giovane ferito. I protagonisti del parapiglia non appena hanno visto l’ambulanza, sono infatti scappati a gambe levate. Gli agenti adesso stanno cercando di identificare le persone coinvolte e di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.