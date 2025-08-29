Durante gli accertamenti sono state sottoposte a controllo 3 imprese, di cui 2 nel settore edile e 1 nel settore turistico alberghiero stagionale, identificati 21 lavoratori, di cui 14 irregolari, cioè impiegati in maniera differente da quanto previsto dal Ccnl (Contratto collettivo nazionale lavoro) di riferimento, accertando diverse violazioni relative alla normativa sulla sicurezza, l’igiene e la salute sui luoghi di lavoro.

Sono i risultati ottenuti dai carabinieri del nucleo Operativo del Comando gruppo Tutela Lavoro di Palermo e del nucleo Ispettorato del Comando provinciale di Agrigento, in sinergia con l’Arma territoriale, nelle Province di Agrigento e Palermo che hanno effettuato delle ispezioni per verificare il rispetto delle regole e l’applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le violazioni più ricorrenti: mancata formazione dei lavoratori, omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, mancata consegna Dispositivi protezione individuale ai lavoratori, mancanza idonei servizi igienico- sanitari, posti di lavoro privi di addetti emergenze, primo soccorso e antincendio e cantieri privi di recinzione. Per tali violazioni i responsabili delle aziende sono stati sanzionati per un totale di 52.701,84 euro.

