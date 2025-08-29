Le piazzole di sosta lungo la strada statale 115 sono state trasformate dagli incivili in numerose discariche a “cielo aperto”. Le aree si trovano nei territori di Realmonte, Siculiana e Montallegro. Innumerevoli gli abbandoni di materiali in legno e plastica, ferraglia, sacchetti di spazzatura, vestiario, vecchi elettrodomestici, fusti di vernici e perfino un paraurti.

Tutt’intorno un fetore insopportabile. Impossibile fermarsi. A nulla sono valse le bonifiche dei mesi scorsi, le piazzole continuano ad essere utilizzate per abbandono e scarico di rifiuti di ogni tipo. Basta dare un’occhiata per indignarsi. Gli sporcaccioni sarebbero soliti depositare i materiali nelle ore serali e notturne ma qualcuno dice anche di giorno.

Servirebbe l’intervento degli organi preposti, che potrebbero sequestrare gli ammassi di pattume per le bonifiche e i successivi ripristini. I rifiuti potrebbero essere anche passati al setaccio, per capire se i responsabili hanno dimenticato degli indizi che possano far risalire alla loro identità e procedere alla denuncia all’Autorità giudiziaria.

