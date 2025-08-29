Stadio Esseneto, dopo 95 anni Agrigento avrà finalmente l’illuminazione: merito all’assessore Gerlando Piparo

Dopo quasi un secolo di attesa, lo stadio comunale “Esseneto” di Agrigento si prepara a vivere una nuova era. A breve, l’impianto sarà dotato di illuminazione a LED, insieme a interventi di efficientamento energetico, fotovoltaico e domotica, trasformando la struttura in un punto di riferimento moderno, sostenibile e funzionale per lo sport e per la comunità cittadina.

Il merito di questo storico traguardo va, senza dubbio, all’Assessore allo Sport Gerlando Piparo. Ex calciatore, tifoso appassionato dell’Akragas, Piparo ha portato avanti con passione e competenza un progetto atteso da generazioni di sportivi. Con lavoro silenzioso e instancabile, è riuscito a ottenere un finanziamento di oltre un milione di euro, trasformando in realtà un sogno che per decenni sembrava impossibile.

“Dopo anni di promesse e propaganda, di venditori di fumo – ha dichiarato lo stesso Piparo – siamo finalmente passati ai fatti. Dall’accatastamento alla progettazione, fino al reperimento delle risorse, abbiamo lavorato senza sosta per trasformare in realtà un sogno lungo 80 anni. Lo Stadio Esseneto torna ad essere un punto di riferimento per lo sport e i tifosi agrigentini.”

L’intervento, dal valore complessivo di 1.033.300 euro, prevede:

un nuovo impianto di illuminazione a LED per campo e tribune;

un sistema domotico per il controllo dei consumi;

un impianto fotovoltaico con accumulo;

un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria;

l’efficientamento del sistema di irrigazione del terreno di gioco.

Il sindaco Francesco Miccichè ha voluto sottolineare l’importanza dell’opera: “Lo stadio Esseneto non sarà solo più moderno ed efficiente, ma anche sostenibile, con un’attenzione particolare al risparmio energetico e all’ambiente. È un’opera che consegniamo con orgoglio agli sportivi e a tutta la comunità agrigentina, pronta ad accendere nuove emozioni e nuove sfide.”

Fondamentale anche il supporto della politica regionale e nazionale: l’assessore regionale Giusi Savarino, l’assessore Alessandro Aricò, e il deputato nazionale Calogero Pisano, segretario della Commissione PNRR e FSC, hanno garantito le risorse necessarie per finanziare l’opera.

Anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, ha voluto evidenziare il ruolo dei tecnici comunali: “Sono felice del risultato raggiunto. Rispondiamo con fatti concreti alle esigenze della comunità. Un grazie speciale va all’arch. Ivano Agostara, responsabile unico del progetto del Comune di Agrigento.”

Quella dell’illuminazione dello stadio Esseneto non è solo una vittoria tecnica, ma un segno di identità per la città e i suoi tifosi. Grazie all’instancabile impegno di Gerlando Piparo, Agrigento scrive una pagina storica che resterà nel cuore di tutti gli sportivi biancazzurri.

